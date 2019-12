De plysje fan Ljouwert jout oan dat der moandei oan de James Wattstrjitte in himpkwekerij ûntdutsen is. Der binne goed 1.250 planten oantroffen. Dizze planten binne tegearre mei de apparatuer ferneatige. Neffens de plysje wurdt de fertochte op in letter momint ûnderfrege.