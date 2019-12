Grutte doarpskrystbeam yn Haskerhoarne knapt by de grûn ôf

"De beam wie in behoarlik ein grutter as dat er no is: 16,5 meter heech," fertelt Anne Minnesma fan de Feestkommisje. "Wy mienden dat wy de beam goed fêstset hiene. Doe't ik dy jûn op bêd gie tocht ik: it begjint wat te waaien, wy meie der moarn noch wol wat spanbannen omhinne smite. Mar dêr hawwe wy de kâns net foar krigen, want healwei sânen bellen sy my al út bêd: dat er oer de dyk lei."

By de grûn ôf

De krystbeam wie mei ballen en al oer de Jousterwei hinne fallen. "It beton is út 'e grûn wei rukt en de beam is sa oer de lantearnepeal hinne teard, dus dy is oan smots. Wy mienden dat de beam goed fêst stie. Wy hawwe in betonplaat stoarten, der sit in buis 1.20 de grûn yn mei in hompe beton deromhinne. Mar de stamme is ûnder by de grûn ôfknapt. Dan is it einde oefening, doe lei er oer de dyk," seit Minnesma.

Aldergeloks barde it doe't it tjuster wie. "It wie betiid, dus der wie gjin ferkear en gjin fytsers. Dus wat dat oanbelanget is it goed gien," seit Minnesma.