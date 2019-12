Kuorbaltopper is 'Wedstriid fan de Wike'

Der sitte op De Gordyk ek noch wol wat revânsgefoelens tsjinoer de gasten út Papendrecht. Want, sa wit sportferslachjouwer Freark Wijma: "PKC is de ploech dy't ferline jier yn de play-offs LDODK útskeakele hat. It is de ferliezend finalist fan it foarige seizoen."

De finale fan de kuorbal-league hopet LDODK dit seizoen ek te heljen. De foartekens binne wat dat oanbelanget goed, want sa goed as no sette de ploech fan coach Henk Jan Mulder net earder útein. Al is statistysk sjoen PKC miskien wol de favoryt. "Want LDODK hat yn al dy jierren mar ien kear fan harren wûn", sa seit Wijma.

De wedstriid tusken LDODK en PKC begjint sneontejûn om 20.00 oere. Snein is der in wiidweidige reportaazje te sjen fan dat duel by Omrop Fryslân.