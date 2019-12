Net wolf, mar hûn ferantwurdlik foar deade skiep yn Slappeterp

De skiep by Slappeterp binne net deabiten troch in wolf, mar troch in hûn. Dat meldt de plysje. Ferline wike waarden by it doarp yn twa nachten 24 skiep deabiten. Der waard rekkening hâlde mei in wolf, om dêr útslútsel oer te krijen waard in dna-test dien. De útslach dêrfan komt oer in pear wike.