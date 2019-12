De sinne skynt wer foar Piet Paulusma: hy wurdt waarman by Omroep MAX

Lykas bekend nimt SBS6 oan de ein fan dit jier ôfskied fan de populêre waarman. Sûnt 23 jier fersoarget Piet it waarberjocht foar dizze omrop. Syn 'Oant moarn!' sil op 30 desimber foar it lêst te hearren wêze.

Feroaringen

Piet is der grutsk op. "Wy binne derút: ik gean nei MAX. Tijd voor Max, fiif dagen yn de wike. Dêr sille wy it waarberjocht bringe sa't wy it altyd brochten. It sil hjir en dêr in bytsje feroarje, mar it hjit noch altyd Piets Weer."

Wat sille dan de feroaringen wêze? "It wurdt no twa minuten yn stee fan trije minuten. It is fansels oerdeis, wy komme by it programma Tijd voor MAX. Dus je nimme meastentiids mei ljocht op. Jûns wat mear thús. It sil in feroaring wêze, mar it is net slim. Online sette wy itselde waarberjocht del as dat wy no dogge, ek fan lokaasje."