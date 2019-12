Nije N381 krijt as earste provinsjale dyk 'sirkulêre' asfaltlaach

It einrisseltaat is saneamd stil asfalt, ZOAB, dat yn de maaitiid fan 2020 brûkt wurdt yn de nije dyk fan de N381. "Wij willen vanaf 2023 uitsluitend met gerecycled asfalt werken", fertelt direkteur Johan ter Horst fan Heijmans. "We zijn daarom blij met de kans om hier in Fryslân een pilot uit te voeren."

Unyk yn Nederlân

De N381 is takommend jier de earste provinsjale dyk fan Nederlân mei - foar in part - sirkulêr asfalt. Deputearre Avine Fokkens is dêr grutsk op en stapte dêrom moandeitemoarn mei in soad wille sels op in nagelnije freesmasine. De deputearre koe it net litte om op te merken dat de lange ôf- en oanfierrûte nei Amsterdam noch net sa duorsum is. "Ik snap dat ze dat nu nog zo doen in deze experimentele fase, maar in de toekomst zie ik liever dat ze dat dichter bij huis gaan doen."