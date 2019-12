Wite reklamebuorden op ferskate NS-stasjons

It is wat in yngewikkeld ferhaal, mar grutte bedriuwen lykas de NS binne ferplichte om grutte oanbestegings iepenbier út te setten. Ferskate bedriuwen kinne dêr ferfolgens op yntekenje. Dat hat de NS foar harren reklamebuorden lykwols net dien. Reden foar it bedriuw JCDecaux om de NS foar de rjochter te slepen.

Boete

Dy joech JCDecaux foar in grut part gelyk. De kontrakten foar de NS-reklamebuorden moatte no dochs noch iepenbier oanbestege wurde. Ek moat de NS in boete betelje.