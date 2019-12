Rederij Wagenborg skrast oantal boaten fan en nei Skiermûntseach

Rederij Wagenborg skrast moandei in oantal fan de boaten fan en nei Skiermûntseach. Dat hat te krijen mei de ferwachte hege wetterstân. It giet om de boat fan 18.30 oere fan Lauwerseach nei Skiermûntseach en dy fan in oere letter fan Skiermûntseach nei Lauwerseach.