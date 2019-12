Ljouwert stiet takom jier yn fjoer en flam

It sintrum fan Ljouwert wurdt yn it lêste wykein fan jannewaris opljochte troch it Frânske selsskip Compagnie Carabosse. Op it Saailân en it Oldehoustertsjerkhôf komme grutte keunstynstallaasjes mei fjoer. De strjitten en steechjes tusken beide pleinen steane ek yn it teken fan fjoer. It is in inisjatyf fan de gemeente Ljouwert en de legacy organisaasje fan kulturele haadstêd.