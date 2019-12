Problemen troch it leararetekoart? Lit it ús witte

Wy wolle elkenien dy't de gefolgen fan it leararetekoart yn it basisûnderwiis ûnderfynt, freegje melding te dwaan op dit meldpunt. Folje dêrop yn om hokker skoalle it giet, oft de klasse nei hûs ta stjoerd is of dat der in ferfangende learkrêft foar de klasse stiet (al dan net mei foech) of dat de learlingen ferdield wurde oer oare klassen.

Op dizze wize hopet Omrop Fryslân it probleem better yn kaart bringe te kinnen. "We hopen te kunnen zien in welke regio's in Nederland de meeste pijn zit", leit Eva Meesterberends, datasjoernalist by de Omrop út. "Amsterdam is natuurlijk een extreem voorbeeld, met die 16 scholen die deze week de deuren sluiten om een statement te maken. Maar de vraag van de regionale omroepen is waar het nog meer voorkomt en wat het verhaal daarachter dan is."