Fryske talinten swimme soad medaljes by inoar

Njonken Van der Leest en Huisman diene der ek noch oare Friezen mei oan it toernoai. Marte Hieke van der Kamp fan Nylân soarge foar in ferrassing troch earste te wurden op de 200 meter flinterslach. Dit die se yn in toptiid fan 2.31,01. Hessel Broekstra út Harns swom nei it tredde plak op de 200 meter rêchslach.

By de jongste dielnimmers is de opset fan it toernoai krekt wat oars. De top 30 fan de ynskriuwlist swimt foar it 'grut klassemint'. Hjiryn moatte de dielnimmers tsien ôfstannen swimme en wurdt der nei de tiid in klassemint opsteld om te bepalen wa't Nederlânsk kampioen wurdt. Senna Hof út Drachten smite dêryn hege eagen: hy einige op it twadde plak.

In suksesfol toernoai dus, sa seach ek Orca-trainer Henri Koek.