UNIS Flyers fiersten te sterk foar Mechelen Golden Sharks

Winst yn Inter Region Cup

Freedtejûn spilen de UNIS Flyers yn de Inter Region Cup tsjin Lippe Hockey Hamm. Nei twa perioades wiene it de Feansters dy't in foarsprong pakten fan 2-0. Yn de tredde perioade wiene it de Dútsers dy't sterk werom kamen yn de wedstriid (3-3).

Uteinlik gie de winst nei de Flyers, troch in doelpunt yn overtime fan Trevor Petersen.