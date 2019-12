Fersetsstriders dy't meidiene oan De Oerfal ha dêr bot lest fan hân

It ferhaal fan Ernst Rob en dochter Truus is ien fan de foarbylden út it boek fan De Walle. Neffens him oerkaam it in grut part fan de oerfallers. Tsjintwurdich wurde minsken mei in trauma holpen. Yn dy tiid wie dat noch net sa. De minsken moasten der sels mar útkomme, fertelt De Walle yn it programma Buro de Vries.

Harkje hjir nei de folsleine útstjoering fan Buro de Vries: