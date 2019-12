Froulju fan VC Snits pakke winst tsjin Peelpush

De follybalsters út Snits hiene yn it begjin fan de wedstriid it bêste fan it spul. De earste set wie spannend, mar gie wol nei Snits (25-22). Yn de twadde set pakte Snits goed troch en wie it ferskil grutter yn it foardiel fan de Snitser froulju (25-18). Der like net folle oan de hân, mar dat wie bûten de thúsploech rekkene.

Peelpush komt werom

Yn de tredde set pakte Peelpush in lytse foarsprong en, hoewol't de Snitsers it besochten, gie de set nei de froulju út Limboarch (25-23). De fjirde set gie lang gelyk op, mar úteinlik wiene it de Snitser froulju dy't op tiid it ferskil makken.