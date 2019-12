LDODK wint ek fiifde duel yn Kuorbal League tsjin lânskampioen Fortuna

Yn april fan dit jier pakte Fortuna ferrassend de Nederlânske titel troch favoryt PKC yn de finale mei 21-19 te ferslaan. Snein wie Fortuna yn it duel tsjin LDODK skerper yn it begjin. De thúsploech pakte in lytse foarsprong (7-4). Daan Preuninger wie dêrby de grutte man mei in pear doelpunten.

LDODK gie yn de efterfolging en mei troch goals fan Marjolijn Kroon en Erwin Zwart stie it even letter gelyk (10-10). De Gordyksters setten troch en stiene sels op foarsprong by it skoft.