Swierbefochten oerwinning foar Hearrenfean tsjin RKC

Hearrenfean socht yn it begjin fan de wedstriid de oanfal. Dat smite in pear goeie kânsen op foar benammen Ejuke en Odgaard, mar in doelpunt siet der net yn foar de Feansters. Oan de oare kant wie it Maatsen dy't tichteby wie foar de thúsploech, mar syn skot gie in meter oer de goal fan keeper Warner Hahn.

Kongolo set Hearrenfean op foarsprong

It wachtsjen wie eins op de iepeningstreffer en dy kaam foar de ploech fan trainer Johnny Jansen. Nei in moaie aksje fan Ejuke wie it Floranus dy't mei syn foarset Kongolo fûn, en foar Kongolo wie it ienfâldich om Hearrenfean op foarsprong te setten. Wylst Hearrenfean op syk gie nei de 2-0, kaam RKC der sa no en dan gefaarlik út. Sa wie Sylla Sow tichteby de lykmakker, mar úteinlik bleaun it 1-0 by it skoft.