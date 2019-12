Boekekast #11: Heech Tymo, sjoch omheech fan Koos Tiemersma

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei om te loaikjen op de bank, dêr't Tymo sa graach op sitte mei om te gamen. Dêrom wol Tymo dy nije flam fan syn mem sa gau mooglik ta de doar út hawwe.

Tagelyk wurdt it no echt tiid dat se in leukere freon fynt, tinkt er. Mar hoe moat er dat oanpakke? En dan komt der in nij jonkje by Tymo yn de groep. Dy't in hiel spannende Heit Sûnder Frou hat, in echte keunster dy't bylden sa grut as in reus makket. Soe dy net mei syn mem wolle?