Bart de Vries ymposant nei oerwinning yn Alkmaar

De manlju riden sneontejûn in wedstriid oer 125 rondes. De omstannichheden yn Alkmaar wiene swier. Dêrtroch wiene der healwei de wedstriid noch mar 39 man yn koers. Dêrnei pakte in groepke fan 17 riders in ronde foarsprong op de rest fan it peloton. Dêrby ûnder oare Gary Hekman, Bob de Vries, Bart de Vries en Jouke Hoogeveen.

De wedstriid bleaun ûnrêstich, mei hieltyd manlju dy't ek noch besochten in ronde foarsprong te pakken. Dêrby wiene ek riders dy't al in ronde foarsprong hiene, wêrtroch de situaasje op it iis hiel gaoatysk wie.

De ploech fan Or Quest Bouw en Techniek stjoerde trije man nei foar, dy't ek in ronde foarsprong pakten. Mar dêr siet ek Bart de Vries by, dy sa twa ronden foarsprong pakte. Hy kaam dêrnei noch ûnder druk te stean fan benammen Crispijn Ariëns, mar koe solo nei de oerwinning ride.