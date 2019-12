Follybal yn Dútslân: Jasper tsjin Jasper

It is foar de famylje Jasper dus in aparte wedstriid. "Dit is de eerste keer dat we tegen elkaar spelen, dat is wel heel bijzonder," sa seit âldste sus Marrit. "We hebben natuurlijk wel samen gespeeld, maar dit is echt heel anders."

Yn de oanrin nei de wedstriid ha de suskes wat mear kontakt as oars. "We appen veel en facetimen elkaar. En nu hebben we elkaar ook speciaal foto's gestuurd. Zo hadden wij in de bespreking foto's van de tegenstander, toen heb ik Hester een foto van haarzelf gestuurd uit onze bespreking. En dat heeft Hester ook gedaan met foto's van mij uit hun voorbereiding."

Aachen fjirde yn Bundesliga, Sühl ûnderoan

Hoewol't Hester Jasper mei Sühl op it lêste plak yn de Bundesliga stiet, hat se fertrouwen yn it duel fan sneontejûn. "Ik hoop dat wij winnen, maar ik hoop wel dat Marrit goed speelt." Neffens Hester leit it nivo yn Dútslân heger dan yn Nederlân, en dat is ek te fernimmen oan de fans. "Ook de ambiance is anders. Fans met trommels die echt achter je staan, dat is echt superleuk. Daar krijg je kippenvel van."