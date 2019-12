Minne dei foar heechste Fryske amateurklups yn it sneonsfuotbal

Harkemase Boys begûn goed oan de thúswedstriid tsjin Barendrecht. Sa wiene der goede kânsen foar Robert Stelpstra en Mark Bruintjes. Stelpstra rekke de latte en ek keeper Van der Ploeg fan Barendrecht stie yn it paad.

Foarsprong foar Barendrecht

Nei in heal oere kaam Barendrecht op foarsprong doe't Peter de Lange der 0-1 fan makke. Dat wie ek de stân by it skoft. Fjouwer minuten yn de twadde helte kaam Harkemase Boys op 1-1, doe't Robert Stelpstra raak kopte út in foarset fan Berwout Beimers.

Nei goed in oere tocht Barendrecht op foarsprong te kommen, mar Vorthoren stie bûtenspul doe't hy skoarde. Efkes letter wie it wol raak foar de besikers, doe't Tim Eekman der 1-2 fan makke. Der bleaun it by. Troch de nederlaach bliuwt Harkemase Boys op 26 punten út 14 wedstriden stean.