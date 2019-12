Freedtejûn wie it safier. De premjêre fan Fuerza Bruta krige in twadde kâns nei't de foarstelling tongersdei op it lêste momint ôflast wurde moast. Troch de hurde wyn wie it tongersdei net feilich genôch om de foarstelling trochgean te litten. Mar ek al waaide it freed ek hurd, de show fan it Argentynske selskip koe los.