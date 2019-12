HEA! Maartje timmeret der op los

Alle dagen giet se mei in grutte laits nei it wurk en komt se mei krekt sa'n ien ek wer thús. It duorre in skoftke foar't timmerfrou Maartje Kruithof (34) út Grou har wiere passy ûntduts. Mar sûnt se yn de houtskeletbou yn Droegeham sit, is it wurkjen foar har alle dagen wer in feest. Maartje is no de earste frou mei it diploma houtskeletbou.