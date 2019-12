Briedeilân yn 'e foarm fan pompeblêd by Pepergea klear

It idee foar de foarm wie net hiel yngewikkeld. "Je moet een vorm kiezen, en dit leek ons wel een leuk idee", seit Leo Westenbroek. "We staan hier ook vlakbij de grens van Overijssel. Dus het is een mooi idee als je dan Fryslân in komt rijden, dat je dan een pompeblêd ziet drijven."

It doel fan it eilân is in briedplak te kreëarjen foar bysûndere fûgels as de wytstirns. Dy kinne dêr dan ek briede. De offisjele iepening fan it eilân is takom sneon. Dan wurdt it eilân mei in boatsje nei it midden fan de mar brocht.