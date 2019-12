Cambuur Sjoernaal: Winterkampioen nei maklike oerwinning

SC Cambuur is no, mei noch twa wedstriden te gean foar de winterstop, al winterkampioen fan de earste difyzje. Hikkesluter FC Dordrecht waard freed mei 4-2 ferslein en grutte konkurrint De Graafschap spile op 'e nij lyk. It waard in moaie jûn dus foar de Ljouwerters, mei ek noch in emosjoneel tintsje deroan. Dat en mear yn it Cambuur Sjoernaal...