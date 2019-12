Schulting pakt sulver op 500 meter yn Shanghai, winst foar Oranje op mixed relay

Shorttrackster Suzanne Schulting hat by de wrâldbekerwedstriid yn Shanghai sulver pakt op de earste 500 meter. De winst wie mei minym ferskil foar de Kanadese Kim Boutin. Martina Valcepina út Italië waard tredde. Rianne de Vries besette it achtste plak. Snein folget noch in twadde wedstriid op dizze koartste ôfstân.