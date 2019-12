Utslaande brân leit earder Sineesk restaurant yn Oerterp yn 'e jiske

Meardere korpsen waarden oproppen om it fjoer te bestriden. Al gau skaalde de brânwacht op nei 'grutte brân' fanwege de wetteroanfier. Ek drigen de flammen oer te slaan nei neistlizzende huzen, wêrûnder in wenning mei in reidtek.

Twa wenningen moasten ûntromme wurde, omdat der ek in soad reek frijkaam. Om seis oere hinne hie de brânwacht it fjoer ûnder kontrôle en koene de bewenners wer werom nei harren hûs. De oarsaak fan de brân wurdt ûndersocht. It is net bekend oft der asbest frijkaam is.