Stim hjir: Wat is dyn Fryske sportmomint fan 2019?

Skûtsje Grou wint SKS-klassemint

It skûtsje fan Grou is foar de tredde kear op rige kampioen wurden fan de SKS. Yn de slotwedstriid op de Snitser Mar kaam Grou as achtste oer de finish, en dat wie genôch om it klassemint te winnen. Grou sylde gjin bêste wedstriid. Mar omdat de Grousters yn de buert bleaune fan De Lemmer en It Hearrenfean, en om't de foarsprong yn it klassemint grut genôch wie, koe skipper Douwe Visser nei ôfrin in oerwinningsfeestje fiere.