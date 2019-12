Cambuur winterkampioen: "Niet durven dromen aan het begin van het seizoen"

Aanvoerder Erik Schouten is zeer tevreden met het winterkampioenschap. "Klinkt heerlijk, dat had ik niet durven dromen aan het begin van het seizoen!" Troch puntferlies fan De Graafschap hie Cambuur wer in 'perfekte jûn'.

"Qua uitslag helemaal. We weten dat veel clubs in november en december punten laten liggen. Tot nu toe zijn we gefocust en pakken wel de punten. Dan zie je dat we aardig wat puntjes voorstaan," wijst Schouten op de zeven punten voorsprong op de nummer twee De Graafschap.