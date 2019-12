Cambuur winterkampioen: "Niet durven dromen aan het begin van het seizoen"

Cambuur is no fyftjin wedstriden op rige ûnferslein. Dat ferbaast trainer Henk de Jong. "Dit hiene we fan tefoaren nea tocht."

De omstannichheden wiene net al te bêst yn Dordrecht. "Sy hawwe noch mar twa kear mei mear as ien doelpunt ferskil ferlern. Moast sjen hoe't it fjild der no by leit, echt min, dan is it echt knap hoe't wy dat dogge."