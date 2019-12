De twadde kâns fan de Fuerza Bruta-premjêre: spektakel set ta tinken

Nei wat hûshâldelike meidielingen giet der op 'e nij muzyk oan. In man yn in wyt pak stiet op in rinnende bân, begjint te stappen en nei ferrin fan tiid te rinnen. De muzyk wurdt heftiger lykas de ferskate sjoweleminten dy't te sjen binne. Bysûnder binne de swimbadsênes in pear meter boppe de hollen fan de besikers. Froulju kronkelje en swimme yn in trochsichtige bak, wat in wier spektakel opleveret.

De dravende man komt letter yn de foarstelling werom en de slotact soarget foar in moai ein. In soad minsken fine it dreech om goed ûnder wurden te bringen wêr't de foarstelling no oer giet. En dat is no krekt de bedoeling fan de organisaasje: in spektakel dat fierder ta tinken set en in berop docht op de fantasy fan de besikers.