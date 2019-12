Cambuur wint maklik fan hikkesluter Dordrecht

Cambuur moast sûnder Calvin Mac-Intosh oan de wedstriid begjinne. De ferdigener trainde in dei earder út foarsoarch net mei en freed die bliken dat hy dochs net spylje koe. Hy waard ferfongen troch Kellian van der Kaap.

Mei Van der Kaap yn de basis begûn koprinner Cambuur oanfallend tsjin de hikkesluter en krige dan ek al gau in oantal kânsen. Sa koe Issa Kallon úthelje en ek Robert Mühren besocht it, mar beide waarden troch Dordrecht-keeper Petar Stoskovic tsjinholden. In pear minuten letter skeat Robin Maulun wol raak nei't in skot fan Jacobs fia in ferdigener it fjild wer yn kaam.

Gau lyk

Amper in minút letter waard it lykwols al wer lyk. David Sambissa tikte Anass Achahbar oan yn it eigen strafskopgebiet, genôch reden foar de skiedsrjochter om Dordrecht in strafskop te jaan. Pedro Marques fersulvere it bûtenkânske en sette de teams wer op likense hichte.

Cambuur hie de foarsprong al gau wer te pakken. Mees Hoedemakers gong op aventoer nei foaren, spile syn man út en skeat de bal fan bûten de sechtjin binnen. Efkes letter waard it 1-3 doe't Kellian van der Kaap in hoekskop binnenwurke. It wie van der Kaap syn earste doelpunt yn it profesjonele fuotbal.

Dien wurk

Krekt foar skoft wreidde Cambuur de skoare noch wer út troch ek de 1-4 te meitsjen. Op oanjaan fan Jamie Jacobs skode Maulun de bal ûnder Stoskovic troch.