Finansjele ympuls foar de ouwers fan de Fryske Iselmarkust

Natuerorganisaasjes binne wiis mei it jild dat it Rykt stekt yn natuerprojekten by it Iselmargebiet. It giet om 110 miljoen euro foar projekten fan de PAGW út, de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Der is oant 2032 yn totaal 248 miljoen euro foar beskikber. Doel is om de ekology fan de grutte wetters te ferbetterjen en in takomsbestindich wetternetwurk te meitsjen. Yn it Iselmargebiet wurde foar it twadde part fiif projekten opstart, dêr't ek de Fryske Iselmarkust by heart.