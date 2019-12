Undernimmer Baukje de Vries krijt 'Leeuwarder Leeuwtje'

Undernimmer Baukje de Vries hat fan lokoboargemaster Friso Douwstra it saneamde 'Leeuwarder Leeuwtje' krigen, in ûnderskieding fan it kolleezje fan de gemeente Ljouwert foar persoanen of organisaasjes dy't harren fertsjinstlik meitsje foar de gemeente en mienskip. De Vries hat it liuwke krigen foarôfgeand oan de teaterfoarstelling Fuerza Bruta, dêr't sy har in soad foar ynset hat.