Ejuke en Kongolo wer foar wedstriid tsjin RKC

Dat betsjut dat trainer Johnny Jansen wer de beskikking hat oer in folslein fitte seleksje. Doan Van Hau is der net by, omdat hy meidocht oan de Súd-East Azië Games mei Fjetnam ûnder de 22. Om't Ejuke wer fit is, nimt Jordy Bruijn wer plak op de bank. Op it middenfjild hat Jansen de lúkse om te kiezen. Nimt Alen Halilovic wer plak op de bank? "We kiezen weer voor Kongolo. De balans op het middenveld is daardoor beter. Met Alen heb je een jongen die echt goed kan voetballen, maar in balverlies ben je kwetsbaarder."

'Niet: die pakken we wel even'

RKC Waalwijk promovearre ferline jier ferassend nei dé Earedivyzje en stiet op dit stuit lêste. Dochs spilet de ploech fan trainer Fred Grim aardich fuotbal en wûnen se ferline wike knap yn Utrecht. "Van onderschatting is geen sprake. Omdat wij ook wel zien dat het een hele aardige ploeg is, maar ook omdat ik niet geloof dat dat in onze ploeg zit. We hebben niet de luxe om een wedstrijd in te gaan en te denken: Die pakken we wel even."

Joey Veerman oer it middenfjild en oer Volendam: