Opmerklik: Salesmanager Koopman freget Jansen om Van Hau op te stellen

It is net gewoan dat in meiwurker fan de kommersjele ôfdieling him bemuoid mei it wol of net opstellen fan in spiler. Yn dit gefal besiket Hearrenfean in haadsponsor oan te lûken út Fjetnam. Der binne neffens foarsitter Cees Roozemond noch trije potensjele partijen dêr't Hearrenfean mei yn petear is, wêrfan twa út Fjetnam.

Gjin minuten

Nei de bekerwedstriid tsjin Excelsior Maassluis (dy't Hearrenfean mei 3-0 wûn) frege Koopman wêrom Jansen Van Hau net mear in pear minuten gunde. Dat soe goed wêze foar de kommersjele ôfdieling en soe de kâns op it heljen fan in haadsponsor út Fjetnam makliker meitsje. Van Hau sit snein net by de seleksje. Hy is op dit stuit by de Súd-East Azië Games, wêr't hy mei Fjetnam ûnder de 22 de heale finale helle hat.

Neffens Hearrenfean wurdt it salaris van Van Hau betelle troch ferskate deals mei bedriuwen út Vietnam.