Wethâlder oer foarnimmen Nij Ylostins: "Sloopplannen staan nu on-hold"

It oernimmen fan it advys fan Hûs en Hiem kin net samar, seit ek Faber. "Dat willen we als college overnemen. Dat gaat niet een-twee-drie, daar moet je zorgvuldig naar kijken, maar we kunnen wel laten zien aan de bewoners hoe wij er in staan. Vandaar dat wij een aanwijzing hebben gegeven tot een gemeentelijk monument,, dus dan weet men dat wij de waarde van Nij Ylostins zien en die kant op willen."

Soarchfâldich

De wethâlder jout oan dat it noch wol tiid nedich hat om it advys te bestudearjen. "Het echte advies hebben wij nog maar op drie december ontvangen. Nu, op zes december, kunnen we een voorgenomen aanwijzing doen. Dat is al heel snel. Er hebben ambtenaren heel hard aan gewerkt. We moeten alles zorgvuldig doen, volgens de wetgeving. Maar we maken wel duidelijk aan de bewoners hoe wij er in staan."

Elkien

Der moat ek noch sjoen wurde nei de belangen fan eigener Elkien. "Iedere eigenaar wordt als rechthebbende beschouwd, en die heeft ook belangen. Dat is juridisch taalgebruik, maar we mogen niet alleen kijken naar de monumentale aspecten, maar ook naar die van de eigenaar."

Sa gau as mooglik

Faber wol it sa gau mooglik foarinoar krije. "Als het enigszins kan wil ik in januari al een besluit. De termijn van twaalf weken is de formele termijn, maar ik doe er alles aan om het eerder voor elkaar te krijgen. Hoe eerder hoe beter."