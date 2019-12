Is it mooglik om in wolf yn Fryslân tsjin te kommen?

"Ik bin der hast foar hûndert persint wis fan dat it in wolf wie," seit Jan Willem Blanken. "Ik ried mei de auto troch de tunnel ûnder de A7 by Koartehimmen en ik tocht earst dat ik in ree seach. Ik haw de ljochten oan dien, want ik tocht ik moat it bist net oanride. Doe miende ik gau dat it in foks wie, mar dat wie it ek net. It moat wol in wolf wêze. Ik koe net in foto meitsje, want ik hie myn telefoan yn de bûse."

"It kin net misse"

It bist klom wer omheech yn de tunnel en rûn yn de rjochting fan Beetstersweach. "It wie moarns om healwei seizen hinne. Ik bin der eins fan oertsjûge dat it in wolf wie. Der baarnt net in soad ljocht yn de tunnel, mar it kin net misse."