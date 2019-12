Burgumer en Ljouwerter moatte fiif moanne sitte foar ynbraak

Sels ûntkenne de fertochten dat sy it binne, mar foar de rjochter wie it genôch dat de plysjes de manlju koene.

De man út Ljouwert moat trouwens langer sitte as fiif moanne. Hy siet yn in proeftiid. In eardere straf ûnder betingst fan tsien wiken moat er no ek noch útsitte. De twa manlju sille yn berop.