In soad gft-ôffal? De jiskewein makket in rûntsje mear yn Achtkarspelen

Op dit stuit wurdt de kontener noch ien kear yn de moanne lege. Grutste redenen om it werom te draaien binne de sêfte winters wêrtroch ynwenners mear griente- en fruitôffal hawwe as de gemeente earst tocht én sjocht de gemeente dat in soad takken en blêden yn de grize kontener komme. Dit past net by ambysje fan de gemeente om ôffal sa folle as mooglik te skieden.