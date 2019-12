Wüst en Letitia de Jong njonken poadium op 1.000 meter yn Noersoeltan

Bowe sette yn Noersoeltan in tiid del fan 1.14,28. Dêrmei wie se mear as in sekonde rapper as Wüst (1,15.36). De Jong kaam nei 1.15,61 oer de streek.

De wrâldbekerwedstriid yn Noersoeltan is de tredde fan it seizoen. Oer in wike is de fjirde wedstriid yn Nagano, Japan.