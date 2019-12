HEA! It Groat Sneker Sinteklazefeest

Sinteklaas is der net allinne foar de bern, hy komt ek graach by âlderein op besite. Lykas op it Groat Sneker Sinteklazefeest, bedoeld foar alle 70-plussers fan de stêd. In middeisfoljend programma mei sjongen, bingo, kabaret en einigjend yn in polonêze op muzyk fan in dweilorkest. En alles yn it Snekers!