Freedsmerk: "In swimalvestêdetocht foar BN'ers? Ach, as it mar jild opsmyt!"

Oaren hiene wat twivels oer sa'n nije edysje, mar wiisden op it grutte tal folgers fan Maarten en it feit dat troch him en de BN'ers alle media der wer op dûke sille. "En dat is goed foar de opbringst, no?" As foarbyld waard ek it swimmen yn de Amsterdamske grêften, om jild yn te sammeljen foar de sykte ALS, neamd: dêr soargje de BN'ers ek foar in soad publisiteit.

As suggestje foar bekende Friezen waarden ûnder mear Foppe de Haan, Sven Kramer en Anneke Douma neamd. "Ja, dy Anneke Douma wol ik wolris swimmen sjen!" Fansels wiene der ek krityske lûden: "It bysûndere giet der ôf as je it alle jierren dogge" en "Ik wie al Maarten-moe en ik bin eins ek BN'er-moe, dus om my hoecht it net."