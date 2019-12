Nije Sterke Yerke tsjin fersmoarging op see: "We vergiftigen onszelf volledig"

De echte ôftraap is op 14 desimber. Dan is op Bonêre de betinking fan de nacht dat de Sterke Yerke III yn 1979 op de kust fan Bonêre strâne. Dan binne de gedachten ek by Chris Schweigmann, dy't in moanne lyn ferstoar. Hy wie yn 1974 ien fan de inisjatyfnimmers fan de Sterke Yerke. "Hij is er wel bij", fertelt De Jong. "We nemen zijn urn met as mee. Het zal een heel andere herdenking worden dan dat we een halfjaar geleden gepland hadden." Schweigmann wie ek bot belutsen mei de opbou en de organisaasje fan de Sterke Yerke 4.

Mei de betinking op Bonêre hoopje de inisjatyfnimmers ek wat publisiteit te krijen. "Met media-aandacht hopen we ook wat gemakkelijker geld te genereren. Qua begroting is de Sterke Yerke 4 een heel ander verhaal dan z'n voorgangers", seit De Jong. "Het eisenpakket is enorm toegenomen. Maar we hebben er zeker vertrouwen in, het enthousiasme is enorm. Onder de Yerkes, maar ook onder de mensen die we benaderd hebben."