Premjêre 2.0 foar Fuerza Bruta: foarstellingen fan freed kinne trochgean

De wyn nimt freedtemiddei ôf en dêrom kinne de twa jûnsfoarstellingen trochgean. De organisaasje neamt it de premjêre 2.0.

Fuerza Bruta is in Argentynsk selskip. De foarstellingen wurde holden yn in grutte tinte, njonken it gebou fan Mannen van Staal yn Ljouwert.

Oanwêzigen fan de earste foarstelling krije in kaartsje foar in oare foarstelling de kommende dagen. It selskip jout noch 21 foarstellingen yn Ljouwert.