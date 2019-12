LIVE: 30 jier De Kast yn Noardewyn Live

Fierders binne ek Johannes Rypma, Adri de Boer, Eddie Mulder en de band WIEBE te gast. Tusken de optredens troch wurde de gasten ynterviewd troch presintator Willem de Vries. "It wie in protte geregel, mar we ha it foar elkoar krigen. It wurdt in lekker 'ongedwongen' feestke foar muzikanten. Op syn Noardewynsk dus", seit De Vries.

Jubileumkonsert

Der wurdt net allinnich weromsjoen op 30 jier De Kast, mar ek foarút nei it jubileumkonsert fan de band. Op sneon 14 desimber is dat yn AFAS Live yn Amsterdam, mei as spesjale gasten Arjen Lubach en Janine Abbring. It duo hie yn 2001 ûnder de namme Slimme Schemer in grutte hit mei it nûmer 'Jelle', oer in obsedearre fan dy't brieven skreau oan Syb van der Ploeg. Kaarten foar it jubileumkonsert binne te keap fia de webside fan De Kast.