Op 'en paad mei Sinteklaas: 5 desimber entûsjast fierd yn Fryslân

Nei Burgum gongen Sint en Pyt troch nei Ljouwert. Nei it sjongen fan in pear ferskes, wie Tara oan bar. Sy is 16 jier en stiet noch hieltyd yn it grutte boek fan Sinteklaas. Se hâldt fan kickboksen. It geroft gong dat Tara ferkearing hat, mar Sinteklaas sei dat dat net sa is. Tara wie it mei him iens: "Als iemand het weet..."

Tim en Nyck krigen in trommel en in bistepiano. De famylje is tige muzikaal en dêr begjinne se al op jonge leeftiid mei. Wol fiif pûden mei kadootsjes hie Sinteklaas foar de famylje meinaam, se koenen fan it útpakken wol nachtwurk meitsje.