Jonkje (13) mei mear as tritich nitraatbommen oanhâlden yn Ljouwert

De 13-jierrige jonge koe nei in efterfolging oanhâlden wurde. Neist de 36 nitraatbommen dy't hy by him hie, fûn de plysje by him thús nochris 30 eksimplaren fan dit swiere, yllegale fjoerwurk. Dy binne yn beslach naam en wurde ferneatige.

Yn oerlis mei de âlden is de jonge oanmeld by buro Halt, dat ynskeakele wurdt by jeugdkriminaliteit.