Premjêreshow Fuerza Bruta yn Ljouwert stopset fanwegen hurde wyn

De organisaasje hie hope dat it waar better wurde soe. Doe't dúdlik waard dat it dochs net fertroud wie, waard besletten de show stop te setten.

By de premjêreshow wiene in soad minsken oanwêzich. Sy krije in kaartsje foar in oare foarstelling de kommende dagen. It selskip jout noch 21 foarstellingen yn Ljouwert.

Buma nei bûten brocht

Ek boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert wie oanwêzich by de premjêre. Hy waard troch de befeiliging nei bûten brocht doe't bliken die dat it net feilich wie, seit ús ferslachjouwer Henk te Biesebeek.

Freedtejûn sil de twadde show wol trochgean, sa't it no liket. It is ûnderdiel fan it ferfolch op Kulturele Haadstêd.