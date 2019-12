Basisskoaldirekteur: "Wy moatte it Frysk net tefolle oplizze"

Neffens de wet moatte alle Fryske skoallen yn it basis- en fuortset ûnderwiis it fak Frysk oanbiede, mar de ûnderwiisynspeksje hat fêststeld dat der op de measte skoallen dy't ûndersocht binne noch te min dien wurdt oan de taalbehearsking.

Logyske oarsaak

It minne omtinken foar it Frysk hat in logyske oorsaak, fertelt Veenstra. "Ik wit dat de basisskoallen op dit momint in hiel soad foar te kiezzen krije en dus prioriteiten stelle moatte. As de ûnderwiisynspeksje sjocht hoe't de kwaliteit fan it ûnderwiis is, dan giet dat út fan de Nederlânske taal en it rekkenjen en dêrby hawwe wy de ôfrûne jierren it passend ûnderwiis foar de kiezzen krigen en fine we mei-inoar Ingelsk ek belangryk."

Neffens de skoaldirekteur freget benammen it passend ûnderwiis in soad tiid. "As ik trije berntsjes út Syryske gesinnen ha, twa bern mei dysleksy yn de klasse en ik haw de kar tusken Nederlânsk, Frysk of Ingelsk, dan giet de earste prioriteit nei it Nederlânsk en dan komt it Ingelsk, dêrnei pas it Frysk."

Net tefolle oplizze

As it oan deputearre Sietske Poepjes leit, dan giet it tafersjoch op it Frysk fan de ûnderwiisynspeksje nei de provinsje. De deputearre tinkt der sels oan om dan boeten út te dielen oan skoallen dy't net genôch oan it Frysk dwaan.