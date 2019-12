De Doelleazen: "Us nûmers binne harsenskeetsjes"

'By Melle' is ien fan jimme nije nûmers op it album: wêr giet it oer?

"Melle is de útbater fan kafee en diskoteek Café Prins yn Kollumersweach. Hjir sitte wy geregeld nei in optreden foar in bierke. Yn de folksmûle sizze se ynstee fan Café Prins faak 'Melle'. En sa ûntstie it plan foar it nûmer 'By Melle.' Yn 'e bus hawwe wy de tekst betocht. Us eigen nûmers geane eins altyd oer dingen dy wy meimeitsje. Gewoanwei binne wy wol trije wiken mei sa'n nûmer dwaande, mar 'By Melle' wie yn twa dagen klear."

En doe nei it kafee om de clip op te nimmen

"Jawis! Sa'n plaat moat ek in clip hawwe, dus dy ha wy by Melle opnommen. Op Facebook hawwe we in oprop dien om wat publyk by inoar te krijen. 'Wa wol op sneintejûn by Melle lânskomme foar ús klip?' Der kaam gelokkich hiel wat folk op ôf. Folle bak yn it kafee dus!"